صناع الخير: قرارات السيسي الإصلاحية تحل مشكلات المصريين لأكثر من عام 100

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن القرارات الإصلاحية التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحل مشكلات المصريين لأكثر من عام 100 مقبلة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن القيادة السياسية تعمل على بناء دولة جديدة، تتضمن تحويل مناطق عشوائية وخطرة إلى مناطق حديثة ومتطورة، وتطوير الريف المصري لصالح أكثر من 60 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تبذل أيضًا جهودًا كبيرة في إطار تحسين الوضع الصحي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات متنوعة بينها 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، إلى جانب العمل على إنتاج الأدوية وإتاحة كافة المستلزمات الطبية بكل منشآت المنظومة الصحية.

ولفت إلى أن ما حقّقته الدولة في هذا الإطار بمثابة إنجاز كبير، حظي بإشادة دولية كبيرة، لا سيّما من قِبل الأمم المتحدة، تقديرًا لما تفكر فيه الدولة المصرية وتخطط له، مشيرًا إلى أن القائد في الدول التي تتجه نحو التنمية والتطور يجب أن يتغاضى عن جماهيرته، باعتباره ليست الشغل الشاغل له.

وأكّد زمزم، وهو أيضًا أحد سفراء مبادرة حياة كريمة، أن الدولة يمكنها توفير خدمات مؤقتة في كل القطاعات، لكن المنظومة قد تنهار بشكل كامل، مشددًا على أهمية إعادة ضبط منظومة الدعم ليُقدَّم للمواطن بشكل مختلف.