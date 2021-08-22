الإسماعيلي يعلن تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، عن تشكيل قطاع الناشئين بقلعة الدراويش للموسم الجديد.

واستقرت إدارة الاسماعيلي على استمرار خالد القماش نجم ومدرب الدراويش السابق كرئيسًا لقطاع الناشئين، مع تعيين بشير عبد الصمد مديرًا فنيًا للقطاع.

وتم تعيين اسماعيل حفني مشرفًا على قطاع البراعم و الاكاديميات، ايمن خليل مدير قطاع البراعم، هاني الزاوي مشرفًا على فرق ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ و ٢٠١١ ، شريف عمارة مشرفًا على فرق ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ ، و سيد جاد مشرف مدربي حراس المرمى.



كما قررت الإدارة تعيين احمد قناوي مشرفًا على فريقي ٢٠٠١-٢٠٠٣ ، حمام ابراهيم مشرفًا على فريقي ٢٠٠٥-٢٠٠٦ ، سيد الحداد مشرفًا على فريقي ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ، سعفان الصغير مشرفًا على حراس مرمى فرق الجمهورية ، سيد توفيق مشرف على حراس المرمى فرق المنطقة.

وتم تعيين عاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريقي ٢٠٠١-٢٠٠٢ و يعاونه اسلام كاظم واحمد لطفي، بالإضافة لتعيين حنيدق صابر على رأس القيادة الفنية لفريق ٢٠٠٣ و يعاونه ايمن كمال و عماد عبد المنعم.