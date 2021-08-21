قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، إنّ شقيقها الراحل كان ذا شخصية فريدة وإيجابية وموهوب يحب ما يعمل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد2"، يوم الجمعة، أن شغفه الدائم كان في المزيكا مهما كان ناجحًا في التمثيل.

وأوضحت أن الفنان الراحل عزت أبو عوف كان طبيب نساء وتوليد، واشتهر بكونه طبيب البنات، حيث أن كل حالات الولادة التي أجراها كان الجنين فيها "من البنات".

وأوضحت أن شقيقها الراحل كان ملجأهم في أي استشارات طبية حتى رحيله، وأنه كان طبيب العائلة في كل شيء.