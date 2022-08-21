زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى التآزر ومواصلة القتال

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه إلى التآزر والقتال في الوقت الذي يترقبون فيه حلول الشهر السادس من الغزو الروسي.

وقال أثناء تعبئته للمواطنين في خطاب فيديو تم بثه مساء السبت "من أجل انتصار أوكرانيا علينا القتال، لا يزال هناك الكثير لنفعله، وعلينا أن نقف بحزم ولا نزال نتحمل الكثير، وللأسف الكثير من الألم".

وتحتفل أوكرانيا في 24 أغسطس بعيد استقلالها، والذي يوافق أيضا مرور نصف عام على غزو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البلاد، في 24 فبراير.

وحذر زيلينسكي من أن القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال بلاده بشكل خاص من أجل شن هجمات وحشية. "

كما أشار إلى "الإرهاب الروسي" في منطقة خاركيف ودونباس، و اللتان تتعرضان لهجمات صاروخية ومدفعية بشكل يومي.

وقال زيلينسكي كذلك إنه يتوقع الترحيب بشركاء في كييف الأسبوع المقبل، قائلا: "لقد غيرت الحرب كل شيء بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا والعالم".

وتابع إن هدف روسيا هو إذلال البلاد ونشر الخوف والصراع، ولذلك لا يجب على أحد أن يرضخ للضغط ويظهر الضعف. وأضاف "هذا هو السبب في أن نتآزر، ونساعد بعضنا البعض ونعيد بناء ما تم تدميره ونقاتل من أجل شعبنا".