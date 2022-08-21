تقرير: اليابان قد تنشر 1000 صاروخ لسد الفجوة مع الصين

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نقلت صحيفة "يوميوري" اليابانية عن مصادر مطلعة أن اليابان تدرس نشر أكثر من ألف صاروخ بعيد المدى.

وذكرت الصحيفة أنه سيجري نشر الصواريخ بشكل رئيسي عبر جزر نانسي وكيوشو.

وأضافت الصحيفة أن اليابان تسعى بذلك إلى سد "فجوة الصواريخ" مع الصين، التي لديها نحو 300 صاروخ كروز و 1900 صاروخ باليستي.

وأطلقت اليابان قبل سنوات قليلة برنامجا لتعزيز قدراتها الصاروخية في مواجهة التهديدات المحتملة من الصين وكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

ويأتي التقرير عن حجم المخزونات اليابانية المحتملة في أعقاب التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين مؤخرا في المياه والمجال الجوي المحيط بتايوان، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وذكرت صحيفة يوميوري أن اليابان تخطط أيضا لتحديث وتوسيع قدرة صاروخها سطح - بحر المنتج محليا "تايب 12" ليكون قادرا على إصابة أهداف على مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.