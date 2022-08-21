نجح فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، ليواصل الفريق زعامة كرة القدم النسائية في القارة السمراء وتحقيق إنجازات مشرفة تليق بالرياضة المصرية.

وحجز فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، تذكرة الصعود لدوري أبطال إفريقيا، بعد تحقيق انتصار في المباراة الختامية ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال، على فريق بنك الإسكان التونسي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ أحرزتهما نهى ممدوح الصٌلح، التي حصلت على لقب هداف البطولة بعدما سجلت 4 أهداف خلال البطولة، بتحقيقها ثنائية في مباراتي بنك الإسكان التونسي وآفاق غليزان الجزائري، وسبق للاعبة دخول التاريخ بتسجيل الهدف الافتتاحي في تاريخ دوري أبطال أفريقيا للسيدات العام الماضي.

ومن المقرر أن يشارك فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية، النسخة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية المقرر إقامتها، في دولة المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 أندية.

يذكر أن فريق كرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، نجح في تحقيق انجازات عديدة خلال الموسم الماضي سواء على الصعيد المحلي، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية للمرة الـ13 في تاريخه، وبطولة كأس مصر السابعة، أو على الصعيد القاري، حيث أنه أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.