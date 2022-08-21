فرق الإنقاذ العراقية تنتشل 4 جثث من أنقاض المزار الديني بكربلاء

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية جثث 4 أشخاص، بينهم امرأة ورجل من تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني في محافظة كربلاء.

وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني العميد عبد الرحمن جودت لفرانس برس "عثرنا على أربع جثث إحداها لامرأة وأخرى لرجل هو مصوّر المزار"، مؤكداً أن عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة.

وتحاول فرق الإنقاذ العراقية منذ نحو 24 ساعة انتشال 6 أشخاص على الأقل عالقين تحت الركام إثر انهيار تلّ ترابي على مزار ديني شيعي في محافظة كربلاء في جنوب البلاد.

وقالت مديرية الدفاع المدني لوكالة الأنباء العراقية إن العمل كان متواصلاً طوال الليل.

وذكرت أن فرقها تمكّنت من "إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".

وحتى بعد ظهر الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الاشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان. وذكر مصوّر من وكالة فرانس برس أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان لدعم جهود الإنقاذ.

ونجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال حتى الآن من تحت الركام، وقالت إنهم "بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً من الأنقاض محملاً على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر إنه يتوّقع أنه "لا يزال هناك ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين"، تحت الركام، مؤكدا أن "عمليات الإخلاء ما زالت مستمرة حتى الآن"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أكد مدير إعلام الدفاع المدني عبد الرحمن جودت أن العمل "يتمّ بدقة متناهية للوصول إلى المصابين لأن أي خطأ قد يؤدي إلى انهيارات أخرى".

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح معلّقاً على الحادثة "تلقينا بألم الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار طال مزار قطارة الإمام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة". وأضاف "نشدّ على يد فرق الدفاع المدني البطلة والمتطوعين في انقاذ العالقين وإسعافهم وضرورة استنفار الجهود لإنقاذ باقي المُحاصرين".

ووقعت الحادثة بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة "الإمام علي" الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت مديرية الدفاع المدني.