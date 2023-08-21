إسبانيا تقترب من السيطرة على في تينيريفي

قال رئيس جزر الكناري، فيرناندو كلافيو، اليوم الاثنين، إنه تم تحقيق تقدم في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي الإسبانية، مضيفا أن "الأسوأ قد انتهى".

وأكد كلافيو إن الحريق لم يتم السيطرة عليه تماما، لكنه "استقر على جميع الجبهات".

وقال اليوم الاثنين إن المسؤولين يأملون في إمكانية عودة 13 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى منازلهم في شمال وشمال شرق الجزيرة.

وأعرب رئيس إدارة الإطفاء، فريدريكو جريللو عن ثقته في السيطرة على الحرائق أيضا، حيث نقلت عنه صحيفة "ال ديا" التي تصدر في جزر الكناري، قوله: "إن حرائق الغابات تتراجع".

ومنذ أمس الأحد، لم ترد تقارير بشأن انتشار الحرائق.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارة الجزيرة غدا الاثنين لتقييم الوضع هناك.

وأثرت الحرائق على ما لا يقل عن 12800 هكتار في شمال وشمال شرق الجزيرة، بما يعادل 6% من مساحة الجزيرة.