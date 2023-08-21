أمير قطر ورئيسة المجر يستعرضان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا مع كاتالين نوفاك رئيسة المجر، في قصر شاندور الرئاسي بالعاصمة بودابست صباح اليوم.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الرئيسة بأمير قطر والوفد المرافق، متمنية بأن تسهم زيارته في تعزيز العلاقات بين البلدين، كما أعربت عن تهنئتها له ودولة قطر بالتميز الكبير في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره لرئيسة المجر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تطلعه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاقتصاد والاستثمار، كما قدم الدعوة لها لزيارة الدوحة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من المستجدات الإقليمية والدولية.

وشهد أمير قطر وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر اليوم الاثنين، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين حكومتي البلدين.

وتتعلق مذكرات التفاهم بحماية البيئة والتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي والتعاون في مجال الزراعة.

كما شهد أمير قطر وأوربان التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين.