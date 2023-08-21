البنك المركزي الألماني يتوقع استمرار الركود الاقتصادي في الربع الثالث من 2023

أشارت توقعات البنك المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد الألماني لن يحقق نموا في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد الركود الذي سجله أيضا في الربع الثاني.

وجاء في التقرير الشهري للبنك الذي نشر اليوم أنه "من المرجح أن يظل الناتج الاقتصادي الألماني من جديد دون تغيير إلى حد كبير في الربع الثالث من عام 2023".

في الوقت نفسه، رأى البنك أن من الممكن للاستهلاك الخاص أن يعزز الحالة الاقتصادية في ضوء استقرار حركة التوظيف والارتفاع القوي في الأجور مع انخفاض معدلات التضخم.

وقال البنك في تقريره إن "نمو الوظائف سيبقى قويا على الأرجح بل وسيستمر حتى العام الجديد".

ونوه البنك إلى أن ضعف الطلب من الخارج من شأنه أن يواصل التأثير على الإنتاج الصناعي، مبرزا أن ارتفاع أسعار الفائدة عرقل الطلب على البناء والسلع الاستثمارية.

وأفادت تقديرات البنك بأن من المتوقع أن تواصل معدلات التضخم تراجعها في الشهور المقبلة بسبب انخفاض أسعار الطاقة.

ومن المنتظر أن ينشر المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الجمعة المقبل، تفاصيل عن تطور إجمالي الناتج المحلي الألماني في الفترة بين أبريل حتى يونيو الماضيين.

وكان الاقتصاد الألماني سجل في النصف الأول من العام الحالي ما يعرف بالركود الفني، والذي يشير إلى تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر على التوالي (ربعين متتاليين).

وتوقع البنك المركزي مؤخرا معدل تضخم بنسبة 6% في ألمانيا، وذلك قياسا إلى المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين والذي يعد عاملا حاسما في تحديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وتسببت صدمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا في العام الماضي برفع معدل الغلاء بوجه عام في ألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن البنك المركزي الأوروبي يسعى إلى وصول معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2% على المدى المتوسط، وكان البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة في الفترة الأخيرة تسع مرات متتاليات لمكافحة ارتفاع التضخم في منطقة العملة الأوروبية المشتركة.