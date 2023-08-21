السجن 5 سنوات للمتهم بالتعدي على ابنة زوجته في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، الأحد، "هـ.م" بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتعدي على "و.ع"، ربة منزل، وذلك في القضية المقيدة برقم 12980 لسنة 2023 جنايات سيدي جابر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، حول بلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال تواجد المجني عليها داخل مسكنها، فوجئت بحضور المتهم "زوج والدتها" وحاول التعدى عليها، وبعد فترة كرر فعلته، فقاومته، وأبلغت والدتها، وذويها، والجيران، وتم طرده من المسكن.

وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبمواجهته أقر بالحادث، حيث تبين من أقوال المجني عليها، وشهادة الشهود، أن المتهم تعدى عليها من قبل بالضرب، وذلك لأجل ارتكاب الواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم إحتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: خالد عبد السلام خلف، ووائل عزيز حسن مهنا، والدكتور إيهاب السعدني.