رئيس وزراء هولندا يتعهد بإرسال مقاتلات إف-16 إلى كييف

تعهد رئيس وزراء هولندا، مارك روته بإرسال طائرات "إف-16" المقاتلة إلى كييف، خلال زيارة مفاجئة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إلى بلاده.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد، قال روته إنه سيتم إرسال الطائرات، فور تدريب الطيارين عليها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت هولندا والدنمارك قد حصلتا الأسبوع الماضي على الضوء الأخضر من أمريكا لتزويد كييف بالطائرات، بمجرد تدريب الطيارين، لكن توقيت أي تسليم وعدد الطائرات، التي سيتم تزويد كييف بها، مازال محل تساؤل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت الدولتان الحليفتان في حلف شمال الأطلسي(ناتو) أمس الأول الجمعة أنهما حصلا على خطاب من وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، يعطي فيه الضوء الأخضر على تسليم الطائرات.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد وصل إلى هولندا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء، مارك روته، قال إنها ستركز على طائرات "إف-16" المقاتلة.

وقال زيلينسكي على تطبيق تليجرام اليوم الأحد إن الهدف الرئيسي من الزيارة هو ضمان المزيد من طائرات إف.16" المقاتلة لحماية الشعب الأوكراني من الإرهاب الروسي. إننا نزداد قوة".

وأضاف زيلينسكي، الذي تصحبه زوجته، أن "المحادثات ستركز أيضا على قمة للسلام وتقديم الدولة الإرهابية إلى العدالة".

وكانت معلومات واردة من كييف قد أشارت إلى أن تدريبات الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف- 16 انطلقت بالفعل، رغم أن التسليم المخطط له للطائرات من المحتمل أن يستغرق شهورا.

ونقلت قناة "24 كانال" التلفزيونية أمس السبت عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسى ريزنيكوف قوله إن "التدريب انطلق بالفعل".

وأفاد التقرير بأن المهندسين والفنيين يتلقون تدريبا أيضا. ولم يشر ريزنيكوف إلى مكان التدريب.