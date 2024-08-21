الصومال تهدد بتعليق رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية

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هددت هيئة الطيران المدني الصومالية بمنع رحلات شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، من التحليق إلى البلاد وسط خلاف على سيادة إقليم انفصالي.

يشار إلى أن الدولتين على خلاف منذ أن وافق إقليم أرض الصومال (صوماليلاند" في يناير على السماح لإثيوبيا الحبيسة بإنشاء قاعدة بحرية على شواطئها مقابل حصة في شركة الخطوط الجوية الوطنية.

ومن شأن الاتفاق أن يسمح لإثيوبيا ببناء ميناء وممر نقل في المنطقة، التي تعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وعقب الاتفاق ،طردت الصومال السفير الإثيوبي من أراضيها وأغلقت قنصليات جارتها في منطقتي أرض الصومال وبونتلاند الانفصاليتين.

غير أن إداراتي أرض الصومال وبونتلاند رفضتا أمر الحكومة الصومالية بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، وغروي، عاصمة ولاية بونتلاند، وقالتا إن الحكومة الفيدرالية ليس لها اختصاص بشأن غلاق القنصليتين.

ومؤخرا ، توسطت تركيا في محادثات بين إثيوبيا والصومال لتسوية الخلافات بينهما.