طالب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برامج «التوك شو» بالعودة إلى «طبيعتها» والتركيز على وظيفة الإعلام الأساسية في نقل الأخبار والتحليل، قائلا: «بعض برامج التوك الشو من وجهة نظري خرج عن هدفه وهو الإعلام».

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أنه لا يمانع في تعبير المذيع عن رأيه الشخصي، ولكن شريطة أن يعلن ذلك بوضوح وأن يقدم برنامجه بالكامل كرأي مطلق.

واعتبر أنه «من غير المنطقي أن يعبر المذيع عن رأيه في كل شيء»، مضيفا: «في النهاية الإعلام وظيفته خبر تحليل، ومن الممكن التعبير عن الرأي، ليس لدي مشكلة أن المذيع يقول أنا بقول رأيي؛ ولكن يقدم حلقته على أنه يعبر عن رأيه والناس تسمعه بناءً على ذلك».

وأشاد بمبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلانية، التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرًا إلى أنها تتضمن اقتراحات جيدة لتقليل مدة برامج التوك شو.

ورأى أن «فضيلة الاعتذار غائبة إلى حد ما عن الإعلام»، مشيرًا إلى أن «قليلا جدًا من يعتذر».

وأعرب عن تفاؤله بتولي الكاتب الصحفي الدكتور ياسر عبد العزيز، ملف التنظيم الذاتي للإعلام، مشيرًا إلى أنه كان من الداعين إلى هذه الفكرة منذ فترة طويلة، وكان يؤمن بأهمية إشراك الصحف نفسها في عملية التنظيم الذاتي، من خلال تعيين شخص مختص في كل صحيفة ليتواصل مع شكاوى الجمهور ويعمل على حلها ومحاسبة المتسبب.

وأشاد باقتراح الدكتور محمد شوبان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، بأن تكون هناك جمعيات أهلية تمثل الجمهور تحاسب وتراقب الإعلام وتصدر التقارير عن الأداء الإعلامي.