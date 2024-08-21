تتواصل فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 32 تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بحفلين موسيقيين مساء السبت 24 أغسطس على مسرح المحكي.

في الثامنة مساءً، يعزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف مختارات من أشهر الموسيقى التصويرية لأفلام هوليوود العالمية مثل "العودة إلى المستقبل" و"فورست جامب" للمؤلف آلان سيلفستري، و"لورانس العرب" لموريس جار، و"الأب الروحي" لنينو روتا، بالإضافة إلى مقطوعات شهيرة لجون ويليامز من أفلام مثل "حديقة الديناصورات"، "إنديانا جونز"، "حرب الكواكب"، و"سوبرمان". كما سيتم تقديم ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند بألحان جون باري، مونتي نورمان، بول مكارتني، وبيل كونتي.

وفي العاشرة مساءً، تحيي الفنانة الشابة نسمة محجوب وفرقتها حفلاً يتضمن مجموعة من أغانيها المميزة مثل "يا محروسة"، "قلبي وحرة فيه"، "حبيتك"، و"كل شمس"، إلى جانب تتر مسلسلات مثل "ليالي أوجيني" و"حب أخوات". كما ستؤدي نسمة بعض الأغاني الغربية باللغتين الإنجليزية والفرنسية منها "Desert Rose"، "Autumn Leaves"، "C’est la vie"، و"Je suis malade".