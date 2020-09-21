تعليم البحيرة: انتهاء ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات دون شكاوى

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن ثالث أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية انتهى دون تلقي غرفة العمليات أي شكاوى.



وأضاف سعد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني هذا العام يبلغ 17196 للأقسام الثلاثة، حيث أن عدد المتقدمين من طلاب الصناعي 11868، وزراعي 3146، وتجاري 2182 بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.



وأوضح أنه تمت متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم؛ لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورًا في مهدها، حيث لم تتلق غرف العمليات أية عقبات.