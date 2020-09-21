التموين: كشف «عيون» مجانا للطلاب فى معرض «أهلا مدارس»

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن معرض «أهلا مدارس» يشارك به 317 شركة، إضافة إلى آلاف العمال، متوجهًا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الذي يقام المعرض تحت رعايته، ووزارة الصحة لما تتخذه من إجراءات احترازية، وكذا الاتحاد العام للغرف للدعم الكبير المقدم للعارضين.

وأضاف حسام الدين، في مداخلة عبر skype لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن عدد معارض «أهلا مدارس» يبلغ 875 معرض يعملون في وقت واحد، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي يضم 317 جناح، توفي باحتياجات الطالب المتنوعة.

وأشار إلى أن المعرض يقدم مجموعة خدمات جديدة، مثل النظارات الطبية، إضافة إلى أن الشركة العارضة تقيم عيادة داخل المعرض للكشف على عيون الطلاب بالمجان، وتقدم تخفيضات تصل إلى 70%، فضلًا عن وجود شركة عالمية للكشف عن الأسنان وتقدم المعجون مجانًا.

ولفت إلى أن المعرض به قاعة كاملة تضم كل ما يخص المواد الغذائية التي يحتاجها الطالب، بخصومات تبدأ من 20%، مضيفًا: «مش ناقص غير إننا نجيب مدرس خصوصي داخل المعرض».

وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، معرض «أهلا مدارس» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتوفير أدوات التعقيم وكمامات وقفازات للزوار المترددين على المعرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.