الأمم المتحدة تحتفي بالذكرى ال57 لتأسيسها بفعالية افتراضية

تحتفل الأمم المتحدة اليوم الاثنين بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بفعالية عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمته بالحضور الشخصي في قاعة الجمعية العامة، بينما سيلقي قادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلماتهم بفيديوهات مسجلة مسبقا.

وقال الخبير في شؤون الأمم المتحدة ريتشارد جوان من "مجموعة الأزمات الدولية" للأبحاث للصحفيين :"إنه أمر مؤسف للغاية ... سيكون احتفالا كئيبا بعيد ميلاد الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن يتبنى القادة إعلانا، تم الاتفاق عليه في يوليو، يلتزم بتعزيز التعددية.

وبعد يوم من فعالية اليوم، ستنطلق المناقشات العامة للاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، حيث أرسل القادة أيضا خطابات بالفيديو بسبب جائحة كورونا.

وبعدما أبدى رغبته في أن يكون قائد الدولة الوحيد الذي يلقي كلمته بالحضور الشخصي للجمعية العامة، أفادت تقارير الآن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.