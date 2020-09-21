اليونان: اكتشاف 243 إصابة بفيروس كورونا بين المهاجرين في جزيرة ليسبوس



أعلنت السلطات اليونانية تسجيل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين آلاف من المهاجرين، الذين تم نقلهم إلى مخيم مؤقت جديد بعد حريق مخيم "موريا" في جزيرة ليسبوس شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس - وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية، في نسختها الإلكترونية اليوم الاثنين - "إنه تم اكتشاف الحالات بين إجمالي 7064 شخصا أجريت لهم اختبارات فيروس كورونا في المخيم الذي أقيم في كارا تيبي بالقرب من ميناء ميتيليني بعد أن دمر حريق مخيم موريا".

وأضاف "أن متوسط ​​عمر المصابين بكورونا في كارا تيبي يبلغ 24 عاما، وتم إجراء الاختبارات لـ160 شخصا من أفراد الشرطة والموظفين الإداريين الذين كانوا على اتصال بالمهاجرين، وجاءت نتائج اختباراتهم سلبية".

يُشار إلى أن المخيم الجديد يستوعب حاليًا 9200 شخص وفقا لتقديرات الحكومة.. وكان حريق قد اجتاح المخيم الكبير المكتظ في موريا قبل ما يقرب من أسبوعين، ما دفع أكثر من 12 ألف مهاجر ولاجئ إلى الفرار، وبقي معظمهم لعدة ليال بلا مأوى يعيشون على قارعة الطريق بالقرب من المخيم المدمر.. وأوضحت السلطات أن الحرائق أشعلها عمدا مجموعة من المهاجرين الأفغان؛ احتجاجا على فرض السلطات إغلاقا على الموقع بعد أن ثبتت إصابة 35 شخصا في المخيم بكورونا.

يذكر أن اليونان قد سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 15 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و338 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.