مشاورات لميركل ورؤساء حكومات الولايات لبحث مواجهة تزايد أعداد إصابات كورونا

تعتزم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إجراء مشاورات جديدة مع رؤساء حكومات الولايات في الأسبوع المقبل حول تدابير مواجهة زيادة أعداد الإصابات بعدوى كورونا.

وأعلن هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية، اليوم الاثنين خلال محادثاته مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات أن ميركل ستعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع رؤساء حكومات الولايات يوم 29 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر شاركت في محادثات اليوم.

وعلمت (د.ب.أ) أن براون ذكر أن مشاورات ميركل مع الولايات تأتي على خلفية الوضع المثير للقلق والمتمثل في تخطي العديد من المدن الألمانية الكبيرة للحد الأقصى من معدل الإصابات الجديدة البالغ 50 حالة لكل مئة ألف نسمة في أسبوع، فضلا عن حدوث تفش غامض لكورونا في العديد من الأماكن بألمانيا دون اتضاح بؤرة بعينها للتفشي.

واشار براون إلى قرار آخر مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات والذي أكد على أن إشارات الفتح في الوقت الراهن ليست مناسبة.

يشار إلى أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ميونخ وصل أمس الأحد إلى 6ر55 حالة لكل مئة ألف نسمة.