استمرار اعتقال زعيمة الاحتجاج البيلاروسية رغم شكوى أمام القضاء

رفضت محكمة في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الاثنين، شكوى بشأن استمرار احتجاز زعيمة الاحتجاج ماريا كاليسينكافا، التي اعتقلت قبل نحو أسبوعين.



وتجمع العشرات أمام المحكمة للتعبير عن دعمهم لكاليسينكافا، بمن فيهم سفراء العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى والدها الذي أعرب عن شكره للدعم الخارجي.



وكثيرًا ما كانت كاليسنيكافا، التي مثلت أمام المحكمة بسبب بث فيديو، تصنع شكل قلب بيدها أمام الكاميرا، في إشارة إلى احتجاجها، وهي تواجه عقوبة قد تصل إلى خمسة أعوام في السجن بتهمة تهديد الأمن القومي.



كما أن كاليسنيكافا، وهي إحدى أهم قادة المعارضة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، حليفة مقربة لسفيتلانا تيخانوفسكايا، التي فرت إلى ليتوانيا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي وسط حملة قمع عنيفة من الشرطة ضد احتجاجات المعارضة.