جولة محادثات للقادة العسكريين في الصين والهند لبحث الوضع الحدودي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، انطلاق الجولة السادسة من المحادثات على مستوى القادة العسكريين الصينيين والهنود، لبحث الأوضاع على المناطق الحدودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم - إن "القادة العسكريين الصينيين والهنود يعقدون الجولة السادسة من المحادثات .. وإن الصين والهند حافظتا على التواصل من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية"، فيما لم يشر إلى مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" ونظيره الهندي "سوبرامانيام جايشانكار" توصلا - خلال اجتماع في موسكو قبل 10 أيام - إلى توافق من خمس نقاط حول التطورات في المناطق الحدودية والعلاقات الثنائية، حيث اتفقا على التزام الجانبين بسلسلة التوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين بشأن تطوير العلاقات الصينية - الهندية، بما في ذلك عدم السماح بتحول الخلافات إلى نزاعات، وأن الوضع الحالي في المناطق الحدودية لا يصب في مصلحة أي من الطرفين، وأنه ينبغي مواصلة الحوار بين القوات الحدودية للجانبين وفض الاشتباك والحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات.

وأكد الوزيران، عزم الجانبين الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات القائمة حاليا بشأن الحدود الثنائية، وحماية السلام والهدوء في المناطق الحدودية، وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع، إلى جانب مواصلة الحوار والاتصال عبر آلية الممثل الخاص بشأن قضية الحدود الصينية - الهندية واستمرار اجتماعات آلية العمل للتشاور والتنسيق حول شؤون الحدود بين البلدين، مع تسريع العمل لاستكمال الإجراءات الجديدة لبناء الثقة للحفاظ على السلام والهدوء وتعزيزهما في المناطق الحدودية.