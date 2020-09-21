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فاز أستون فيلا على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأثنين على ملعب فيلا بارك، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه كأساسيا حتى نهاية المباراة، فيما ظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وسجل هدف الفوز لأستون فيلا إزري كونسا في الدقيقة 63 برأسية بعد أن استلم تمريرة بالرأس من جانب زميله تيرون منجس.

وشهدت المباراة حصول جون أجان لاعب شيفيلد يونايتد على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 12 من بداية المباراة، كما نجح إيميليانو مارتينيز حارس أستون في تصدى لركلة جزاء لشيفيلد يونايتد والذي سددها جون لوندسترام في الدقيقة 36.

بهذا الفوز، حصل أستون فيلا أولى 3 نقاط له بالموسم الجديد في المركز التاسع، فيما توقف رصيد شيفيلد يونايتد بدون أية نقاط في المركز الـ17.