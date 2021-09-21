أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب اللبناني على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تصويت ثقة حاز بأغلبية كبيرة.

وأشار بيان صحفي أصدره الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، إلى أن الأجندة المعلنة من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة تحدد "خطوات مهمة لمعالجة أزمات لبنان متعددة الأوجه، بما في ذلك استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لا سيما في قطاع الكهرباء، وإجراء انتخابات 2022 كما هو مقرر".

وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببوريل، أنه "حان الوقت الآن لبدء طريق التعافي من خلال التنفيذ الموثوق للإصلاحات العاجلة والأساسية لتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني"، معتبراً أن "جميع الأحزاب السياسية وقادتها يتحملون مسئولية دعم هذه الجهود والمساهمة فيها بفعالية".

كما رحب بيان بوريل بالدعوات إلى "تعزيز شراكة لبنان مع الاتحاد الأوروبي"، وأبدى استعداد بروكسل للمضي قدما في تعاونها على أساس جدول أعمال متفق عليه من أجل مصلحة الشعب اللبناني.