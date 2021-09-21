الصحة: تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن لتلقي اللقاح بـ15 محافظات خلال 6 أيام

• انطلاق حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» بالمنوفية والسويس اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظات سوهاج والمنوفية والسويس، اليوم الثلاثاء، بهدف تشجيع المواطنين ومساعدتهم في التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 36 ألفا و355 مواطنًا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك من خلال الحملة أثناء فترة عملها بالـ15 محافظة التي انطلقت بها خلال الـ6 أيام الماضية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لأكثر من 38 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى تخصيص 9 أتوبيسات رئيسية، بالإضافة إلى سيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

وأوضح أن الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً، مضيفًا أنه تم تجهيز 10 مراكز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وذكر أن الحملة انطلقت بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الغربية، المنيا، الإسماعيلية، دمياط، أسيوط، بورسعيد) على مدار الـ6 أيام الماضية، ومن المقرر أن تنتقل غدًا الأربعاء إلى محافظاتي (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.