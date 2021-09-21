محافظ كفر الشيخ يفتتح مركز الإبداع والابتكار والموهوبين

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مركز الإبداع والابتكار التابع لمديرية التربية والتعليم.



جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد البربري وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والدكتور داليا عليبة مدير مركز الإبداع والابتكار والموهوبين.



وتفقد نور الدين جميع أقسام المركز، موجهًا بإقامة نصب تذكاري يحمل شعار المحافظة، ونقل عدد من الإبداعات الفنية والمجال الصناعي والوسائل المتعددة لعرضها بديوان عام المحافظة، موجهًا بتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة واكتشاف المواهب في كافة المجالات ومساعدتهم على تنميتها وإظهارها إعلاميا، لينال كل مبدع منهم حقه في تسليط الضوء على موهبته، مشيداً بالرسومات على جدران المركز، واستغلال الرواكد، والحديد المستهلك وإعادة تدويره لإقامة سور يحمي المركز من الخارج.



وتابع أقسام المركز والمعارض التي يضمها المركز، ومنها حجرات لعقد ورش عمل، ومعرض للأنشطة الطلابية وللمواد الدراسية، سواء معرض مادة الرياضيات، واللغات، ومعرض للموهوبين، ومعرض لمنتجات التعليم الفني، ومعرض أنشطة المعامل لمادة العلوم، ومعرض التربية الفنية، والتربية المسرحية، والمكتبات، والمجال الصناعي، والاقتصاد المنزلي، والصحافة والاعلام، والوسائل التعليمية، وقاعة كبرى مجهزة لعقد الاجتماعات والندوات والانشطة المختلفة و المناظرات والبرلمان.