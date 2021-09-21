 طلائع الجيش يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر - بوابة الشروق
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طلائع الجيش يهزم الأهلي بركلات الترجيح ويتوج بكأس السوبر

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 10:02 م

توج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الأهلي 3 /2 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالاسكندرية.

ليحصد طلائع الجيش بأول بطولة فى تاريخه من تأسيسه عام 1997.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام إلى وقت إضافي على شوطين ، لكن مر هو الأخر دون حدوث جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت لطلائع الجيش.

واهدر بدر بنون ومحمد مجدي افشة ومحمد شريف ثلاث ركلات جزاء للأهلي وسجل علي معلول وعمرو السولية ركلتين ، فيما سجل لطلائع الجيش كل من محمد الصباحي ومحمد الجويني وعمرو السيسي وأهدر كريم الطيب وحسن مجدي ركلتي جزاء.


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