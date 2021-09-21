الشرطة التشيكية توصي مجددا بتوجيه تهم الاحتيال ضد رئيس الوزراء بابيس

قبل وقت قصير من إجراء الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك، أوصت الشرطة من جديد بتوجيه تهم الاحتيال ضد رئيس الوزراء، أندريه بابيس.

وأكدت السلطات القضائية، اليوم الثلاثاء، أن الملفات المتعلقة بالتحقيقات، والمدعومة من خلال العديد من إفادات الشهود، معروضة حاليا على النائب العام.

ويجب أن يقرر النائب العام في غضون شهرين ما إذا كان سيقوم بتوجيه التهم، أو غلق القضية، أو - كما قام عدة مرات من قبل - بطلب إجراء مزيد من التحقيقات، ومن الممكن أن يتم تمديد الموعد النهائي.

وتدور ما تسمى بقضية "منتجع نيست" المقام في شتورك على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب براغ، حول اتهام بابيس بالاحتيال واستغلال إعانات الاتحاد الأوروبي المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لبناء منتجع "شتورك نيست" الصحي بحوالي 2 مليون يورو (35ر2 مليون دولار) في عام 2008.

ومن جهته، نفي بابيس، الذي تقول مجلة "فوربس" إن ثروته تبلغ 7ر3 مليار دولار، ارتكابه أية مخالفات.