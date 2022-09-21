 رئيس الوزراء الياباني ينتقد روسيا لتهديدها باستخدام محتمل للأسلحة النووية - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الياباني ينتقد روسيا لتهديدها باستخدام محتمل للأسلحة النووية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 4:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 4:03 ص

انتقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا روسيا لـ"تهديدها باستخدام محتمل للأسلحة النووية في الصراع" وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وحث كيشيدا العالم على إعادة التأكيد على أهمية النظام الدولي القائم على القواعد.

وقال كيشيدا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء إن إصلاح المنظمة الدولية بإجراءات محددة سيكون أمرا حيويا لاستعادة مصداقية مجلس الأمن "الذي تعرض لمزيد من الخطر" بعد أن غزت روسيا ،العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض (فيتو) ،البلد المجاور لها في وقت سابق من هذا العام ، حسبما نقلت وكالة كيودو للأنباء.

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