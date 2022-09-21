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دونجا: الزمالك كان حلما تحول إلى حقيقة

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 12:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 سبتمبر 2022 - 12:32 ص

كشف نبيل عماد دونجا عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي بيراميدز،

وكتب دونجا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "حلم تحول إلى حقيقة، دائمًا كان الزمالك الاختيار الأول"، وذلك بعد إعلان توقيعه مع الزمالك بشكل رسمي.

وأضاف دونجا: "الآن لا خيار سوى الدفاع عن ألوان الزمالك، وإسعاد الجماهير الأعظم في مصر".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو ظهر خلاله  نبيل عماد دونجا يوقع على عقود انضمامه لصفوف الفريق.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها باستاد القاهرة الدولي  يوم 25 سبتمبر الجاري.

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A post shared by Nabil Donga (@d__o_n_g_a_14)


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