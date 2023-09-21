علي الدين هلال: القبض على أحد المشاركين بالحوار الوطني كانت ضربة قاتلة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، ومقرر لجنة المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحوار نجح في الجمع بين المختلفين سياسيا، ويدافعون عن آراء مختلفة وسبق لهم التراشق بالألفاظ، ووصلت الخلافات بينهم لحد الخصومة والسجن، ليجلسوا على مائدة حوار واحدة، وهذا هو جوهر الحوار الوطني، وتحقيقه أمر جيد للغاية.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أنه الحوار خلق مساحات مشتركة وسد الفجوة بين القوى المختلفة سياسيا، وذلك عن طريق بناء الثقة، وأن يشعر المشاركون بالأمان عندما يتحدث أو يبدي رأيه وكل ما يعتقد فيه، مشددا على أن خطوة بناء الثقة استغرقت وقتا طويلا.

وأشار إلى أن الحوار الوطني شهد بعض المشكلات، ومن أبرزها إصدار قرار بالحبس الاحتياطي لأحد المشاركين بالحوار، معتبرا هذا القرار بالضربة القاتلة للحوار بعد ما أسقط الفكرة الأساسية للحوار، وهو الحديث داخل الحوار وأنت آمن طالما تطرح أفكار سياسية مختلفة، دون تحريض أو إثارة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر بيان، أول أمس، وضع فيه أمام الرأي العام والقوى السياسية المختلفة، مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة "انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية"، تمهيدا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمال لمسار التحول الديمقراطي في مصر.