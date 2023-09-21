نوريس يطالب بتوقيع عقوبات أشد على السائقين الذين يقومون بإعاقة آخرين في فورمولا-1

طالب البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، بتوقيع عقوبات أكثر صرامة على السائقين الذين يقومون بإعاقة سائقين آخرين بعدما أفلت ماكس فيرستابن من التعرض لعقوبة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.



وكان فيرستابن يخضع للتحقيق في ثلاث وقائع منفصلة عقب التجربة الرسمية، الأولى لتوقفه في مكان الخروج من مركز الصيانة، وأخرى لإعاقة لوجان سارجنت، والأخيرة لوقوفه في طريق يوكي تسوندا في التجربة الحرة الثانية، ولكنه تلقى فقط غرامة خمسة آلاف يورو (5330 دولار).



ويعتقد نوريس أنه يجب وضع المزيد من المسؤولية على السائق لتفادي مثل هذه الوقائع.



وقال نوريس قبل سباق جائزة اليابان الكبرى الذي يقام يوم الأحد المقبل :" أعتقد أن إعاقة شخص ما على المضمار يجب أن يؤدي إلى عقوبة".



وأضاف :"إذا تمت إعاقة شخص ما، فإن الأمر لا يقتصر على الفريق، أعلم أن الفريق يتلقى غرامة، ولكن ينبغي أن يتم معاقبة السائق أيضا".



وأردف :" يجب أن تنظر في مرآة السيارة. لا يوجد لديك شيء تفعله طوال اللفة سوى النظر في المرآة ويبدو أن الكثير من الأشخاص يعانون في فعل هذا".



وأكد :"ينبغي أن تكون هناك عقوبات أشد فيما يتعلق بإعاقة السائقين الآخرين. الكثير من الناس يفعلون هذا".



وأردف :" يبدو أنه لا يوجد أي شخص يهتم بما يكفي. حدث هذا كثيرا هذا الموسم، حدث معي هذا الأمر عدة مرات- خاصة مع فرق معينة- ولكن الامر يتعلق بالسائق للنظر في مرآته".



وأردف :"على الأرجح سأقوم بإعاقة شخص ما خلال السباق المقبل، وسأجعل نفسي أبدو غبيا".



وكان ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل من بين الأشخاص الذين تمت إعاقتهم أثناء وقوف فيرستابن في مكان خروج السيارات من مركز الصيانة، وقال بطل العالم سبع مرات أنه يجب أن يكون هناك اتساق في اتخاذ القرار.



وقال هاميلتون :"للحقيقة لم أرهم، كنت في مركز الصيانة عندما توقف الجميع، لم يكن في إمكاني رؤية ما يحدث في المقدمة".



وأضاف :" دائما ما ندفع ونعمل عن قرب بقدر الإمكان مع الاتحاد الدولي للسيارات للوصول للاتساق وهناك بعض الاختلافات لذا يجب أن نواصل العمل على هذا".



وقال تشارلز لوكلير، سائق فيراري، الذي تمت إعاقته هو الآخر :" تفاجأت بعض الشيء (لم يكن هناك عقوبة أقوى) خاصة مع ما حدث في مركز الصيانة، حيث أن هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام مواقف أسوأ في المستقبل".



ويشعر فيرستابن، الذي يصل اليابان وهو يتصدر ترتيب فئة السائقين بفارق 151 عن أقرب منافسيه، أن كل حادث يجب أن يتم الحكم عليه بشكل منفرد من قبل حكام السباق.



وقال :"كل حالة مختلفة".



وأضاف :"الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بشأن سنغافورة، هو أنني شرحت ما حدث عندما كنت أجلس في السيارة والمعلومات التي تلقيتها. هذا كل ما يمكنني فعله والامر منوط بحكام السباق في اتخاذ القرار".