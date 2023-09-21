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أعلن إلهام علييف رئيس أذربيجان، اليوم الأربعاء انتهاء العملية العسكرية في إقليم ناجورنو -كاراباخ. وقال من باكو إن أذربيجان قد استعادت سيادتها على المنطقة.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأرميني.

وبعد ثلاث سنوات على الحرب الأحدث بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، شنت أذربيجان أمس عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن.

ووفقا للأرمن، لقى أكثر من 30 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين.

واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا، في منطقة ناجورنو كاراباخ بعدما هدأ القتال.

ووافق الجانب الأذربيجاني على وقف إطلاق النار بموجب شرط يقضي بأن يتخلى المقاتلون الانفصاليون الأرمن عن مقاومتهم ويلقون أسلحتهم.