إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ يتنحى عن رئاسة فوكس نيوز

أعلن الملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «فوكس» و«فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.

وكتب مردوخ، الملقب بـ«إمبراطور الإعلام» والبالغ من العمر 92 عاما، في مذكرة للموظفين: «طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «CNN عربية».

وأضاف: «لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوار مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لاتشلان مردوخ، الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين».

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