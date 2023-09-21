الرئيس السوري يصل إلى الصين في أول زيارة منذ 2004

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته إلى مطار خانجو في الصين، اليوم الخميس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين شي جين بينج.

ووفق والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينج قمة سورية صينية.

كانت تقارير ذكرت أن الأسد سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في الصين.

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وقرينته في مدينتي هانغتشو وبكين.

ويرافق الأسد وفد رسمي يضم فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، ومحمد حسنين خدام سفير سوريا في الصين.

وزار الأسد، الصين في منتصف عام 2004، وترتبط سوريا بعلاقات مميزة مع الصين التي وقفت إلى جانب الحكومة السورية في مجلس الأمن واستخدمت مرارا حق النقص (الفيتو).

كما تقدم الصين دعمًا للحكومة السورية في مجال مشاريع التنمية وقدمت دعما كبيرًا خلال الزلزال الذي ضرب البلاد بداية فبراير الماضي.