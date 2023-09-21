طارق جبريل: المقارنة بين فاروق جعفر وحسين لبيب ظالمة

يرى طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك الأسبق، أن المقارنة بين فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، وحسين لبيب الرئيس السابق للجنة إدارة النادي ستكون ظالمة.

حسين لبيب وفاروق جعفر يتنافسان على مقعد رئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة للنادي، والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وقال طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: «المقارنة بين فاروق جعفر وحسين لبيب في إدارة النادي، ظالمة بالنسبة لفاروق جعفر، ونفس الأمر إذا قارنا بين جعفر ولبيب فيما يخص تحليل المباريات».

وأضاف: «ما علمته من بعض الأشخاص، أن فاروق جعفر كان يريد التواجد مع حسين لبيب في قائمته بانتخابات الزمالك على منصب النائب».

وأتم: «لكن حسين لبيب كان اتفق بالفعل مع هشام نصر للتواجد في منصب النائب، كما أن الأخير صاحب خبرات إدارية كبيرة جدًا».