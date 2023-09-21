هل تغيرت حظوظ ترامب في السباق الجمهوري للرئاسة الأمريكية؟

اعتبرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفتقر إلى وجود منافس قوي له في السباق على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

وأضافت الشبكة في تحليل لها، أنه على الرغم من ذلك فإن الأمل لم ينته للمنافسين الجمهوريين، لكن أي مرشح يسعى للظهور كمنافس حقيقي يتعين عليه البدء في توحيد المعارضة ضد الرئيس السابق لإبطاء مساعيه لنيل بطاقة ترشيح الحزب لثالث مرة.

وأظهر استطلاع جديد أجرته "سي إن إن" ومؤسسة "إس إس آر إس" البحثية أن التقدم الكبير لترامب في ولاية نيوهامبشاير، وهي أول ولاية ستشهد الانتخابات التمهيدية، ما زال ثابتا.

كما يشير الاستطلاع إلى الاستياء بين المتبرعين بشأن انقسام الأصوات المناهضة لترامب قبل 4 أشهر من بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية.

كان ترامب صرح خلال رحلة إلى ولاية آيوا، أمس الأربعاء، بأن أرقامه في الاستطلاعات ارتفعت مثل "مركبة صاروخية"، متفاخرا بتحقيقه الفوز في الولاية خلال انتخابات عامي 2016 و2020.

* ظروف هزيمة ترامب ما زالت بعيدة عن التحقق

قالت الشبكة الأمريكية إن الأمر يتخطى مجرد المنافسة الشرسة، ففي هذه الانتخابات غير المسبوقة، تثير قوة ترامب احتمال أن يختار الجمهوريون مرشحا يواجه 4 محاكمات جنائية، وقد يكون مجرما مدانا بحلول انتخابات نوفمبر 2024.

ورأت الشبكة أن الظروف التي يمكن أن يهزم فيها ترامب في السباق الجمهوري لا زالت بعيدة عن التحقق.

ويظهر الاستطلاع في نيوهامبشاير بعض المؤشرات التي تدعو للتفاؤل بين منافسي ترامب الذين عانوا حتى الآن لتشكيل تحد حقيقي على رئيس سابق يحظى بشعبية بين الناخبين الأساسيين للحزب.

وأوضح الاستطلاع أن 6 بين كل 10 ناخبين منفتحين على مرشح آخر غير ترامب، الذي يتصدر السباق بنسبة 39% من أصوات الناخبين، وهي أقل من النسبة التي سجلها في بعض الولايات وفي الاستطلاعات الوطنية حيث يحصل عادة على الأغلبية.

* كتلة مناهضة للرئيس الأمريكي السابق في ولاية نيو هامبشاير

وفي نتائج الاستطلاع، حصل رائد الأعمال الجمهوري فيفيك رامسوامي على 13% من أصوات الناخبين، متقدماً على الحاكمة السابق لولاية ساوث كارولينا، نيكي هايلي التي حصلت على 12%، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي الذي نال دعم 11%.

وحمل الاستطلاع أنباء سيئة لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي تراجع 13 نقطة مئوية عن الاستطلاع الذي أجري في يوليو الماضي ليحظى بتأييد 10% فقط من الناخبين، مما يؤكد أن الحملة التي كان متوقع أن تشكل تهديدًا حقيقيًا لترامب قد تآكلت بشكل كبير فيما يتعلق بالتواصل مع الناخبين.

لكن كل من هايلي ورامسوامي وكريستي حققوا مكاسب كبيرة في حين ظل دعم ترامب ثابتاً، مما يعني أن السباق مستقر في القمة، لكنه يتحول إلى ما دون المرشح الأوفر حظاً.

وبحسب "سي إن إن"، تتمثل إحدى النقاط المستخلصة من الاستطلاع في أن هناك كتلة حقيقية مناهضة لترامب من الناخبين في ولاية نيو هامبشاير.