محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لأول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدمنهور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم شهد خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا بمختلف مستوياته، فهو يمثل قاطرة النهضة والبناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية من الطالب والمعلم، إلى التوسع في إنشاء المدارس وتنوعها، لتقديم خدمات تعليمية متميزة وعصرية تواكب متطلبات المستقبل.

جاء ذلك خلال قيام محافظ البحيرة بوضع حجر الأساس لإنشاء أول مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة دمنهور، المقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ورشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة عبد الله، مدير فرع الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز دمنهور.

وأضافت عازر أن المدرسة تهدف إلى تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية، وتأهيل الطلاب الذين يتمتعون بمهارات الابتكار والإبداع، وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

تتكون المدرسة من 7 ملاحق تشمل مبنى فصول ومبنى إقامة وعدد 3 غرف حارس ومبنى للديزل وغرفة طلمبات. كما تحتوي على ملعبين (سوت أكليرك طائرة وسلة)، بالإضافة إلى مساحات خضراء وأشجار ومقاعد ومنصة إذاعة.

ويضم الملحق الأول مبنى الفصول (أرضي و3 أدوار) ويحتوي على 15 فصل دراسي و12 معملًا (كيمياء، فيزياء، أحياء، إلكترونيك، تصنيع، روبوتيك، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، وسائط متعددة، كومبيوتر)، بالإضافة إلى صالة جيمانيزيوم، قاعة متعددة الأغراض، وتربية فنية، وموسيقية، وأخصائي اجتماعي، وطبيب، وإدارة، ومدرسين، و4 دورات مياه.

كما يضم الملحق الثاني مبنى الإقامة (أرضي و4 أدوار ودور خدمات) ومكون من جناحين (بنين وبنات)، ويحتوي على صالة طعام، 4 صالات مذاكرة، مطبخ، مغسلة، مشرف، غرفة تغيير ملابس، بالإضافة إلى 39 غرفة نوم للبنين و34 غرفة نوم للبنات، وغرفتين نوم للعاملين (20 دورة مياه للبنين، و19 للبنات، و1 للعاملين).

وتتضمن الملاحق 3 و4 و5 غرفًا للحارس، في حين يضم الملحق 6 مبنى الديزل المكون من 3 غرف للمحول الكهربائي، وملحق 7 غرفة الطلمبات.

وأشادت محافظ البحيرة بجهود الدولة في التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري. مشيرة إلى أن تنمية الابتكار والنابغين وإعداد جيل من المتفوقين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية يعتبر هدفًا استراتيجيًا وقوميًا من أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة وصيانة المدارس القائمة وفق أحدث النظم العالمية.