منظمة: هجوم إسرائيل على صحيفة يمنية هو الأكثر دموية على الصحافة منذ 2009

قالت منظمة "لجنة حماية الصحفيين" ، غير الربحية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على اليمن مطلع الشهر الجاري مثلت ثاني أكثر هجوم دموي على الصحافة سجلته المنظمة الأمريكية.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "أهدافاً عسكرية" مرتبطة بالميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مناطق صنعاء والجوف.

ومن بين الأهداف التي أدرجها الجيش الإسرائيلي، "قسم العلاقات العامة الحوثي، المسؤول عن توزيع رسائل الدعاية في وسائل الإعلام ."

وقالت وزارة الصحة، التي يسيطر عليها الحوثيون، إن 35 شخصاً لاقوا حتفهم في تلك الغارات.

وقالت المنظمة إن 30 من القتلى كانوا يعملون في صحيفة 26 سبتمبر، وهي الصحيفة الرسمية للجيش اليمني التي تخضع حاليا لسيطرة الحوثيين ، وصحيفة اليمن.

وأكدت النقابة العامة للصحفيين اليمنيين بعد الغارة ، أنه رغم أن صحيفة 26 سبتمبر تخضع لسيطرة الحوثيين، إلا أن العديد من الصحفيين المدنيين غير المنتمين عسكرياً كانوا بين القتلى في الغارة.

ونقلت منظمة "لجنة حماية الصحفيين" ، عن رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر، ناصر الخضري، وصفه لعمليات القتل بأنها "مذبحة غير مسبوقة للصحفيين"، مضيفاً أن الضربات استهدفت غرفة الأخبار بينما كان الموظفون في المراحل النهائية لنشر الصحيفة الأسبوعية.

وقالت المنظمة إن عملية إسرائيل في 10 سبتمبر، كانت ثاني أكبر هجوم منفرد دموي على الصحافة سجلته على الإطلاق، بعد مذبحة ماجوينداناو في الفلبين عام 2009 والتي قُتل فيها 58 شخصاً - بينهم 32 صحفياً وعاملاً في الإعلام - عندما تعرضت قافلة تحمل مرشحاً سياسياً لكمين.





