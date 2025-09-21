القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• قالت إنه أصيب "بشكل مباشر"، دون تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأحد، تمكنها من قنص جندي إسرائيلي وإصابته "بشكل مباشر" في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في منشور على تلجرام: "تمكن مجاهدونا أمس السبت من قنص جندي صهيوني وإصابته بشكل مباشر في منطقة الزرقا جنوب مدينة جباليا شمال قطاع غزة".

ولم تذكر "القسام" مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم، فيما لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان الكتائب حتى الساعة 12:35 (ت.غ).

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل عدوانها على مدينة غزة وعموم القطاع، حيث يستمر القصف الجوي والبري تزامنا مع تفجير منازل بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية والجنوبية لمدينة غزة.

وفي 30 أغسطس الماضي، توعدت "القسام" إسرائيل بدفع ثمن خطة احتلال مدينة غزة من "دماء جنودها"، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين سيكونون في مناطق القتال مع عناصرها في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 11 أغسطس الماضي، الهجوم على مدينة غزة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا اسم "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.