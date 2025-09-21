نائب رئيس دولة فلسطين بعد الاعتراف البريطاني والكندي والأسترالي: يوم تاريخي لشعبنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق نائب رئيس دولة فلسطين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، على إعلان كل من بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «الانتصار الدولي للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر، العالم ينتصر لإنسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها».

وأضاف: «شكرا بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين. يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. ثمرة صبركم وثباتكم وصمودكم وتضحياتكم شعب فلسطين العظيم».

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية «في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك».

بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة «إكس»، الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وأشار في مقطع مصور، أن الاعتراف يأتي لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بأن «الاعتراف جزء من جهد دولي متضافر للحفاظ على إمكانية حل الدولتين».

وأضاف في بيان، مساء الأحد، أن «الاعتراف بفلسطين ليس حلاً سحريًا، لكنه يتماشى تمامًا مع مبادئ تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ومع السياسات التي تبنتها كندا لأجيال».

وأعلنت نحو 11 دولة حول العالم، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين الأحد والاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبعد أيام، يجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة رفيعة المستوى التي تُعقد في القاعة الشهيرة للجمعية العامة.

وسيتحدث ممثلون عن جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفدين بصفة مراقبين.