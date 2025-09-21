تحويل شارع أكسفورد في لندن إلى منطقة مخصصة للمشاة ليوم واحد

من المقرر أن يتم حظر حركة السير في جزء من شارع أكسفورد الشهير، اليوم الأحد، لعرض خطة عمدة لندن، صادق خان، من أجل تحويله إلى منطقة مخصصة للمشاة.

وسيتم منع مرور المركبات على امتداد نصف ميل "800 متر" من الطريق الممتد من أكسفورد سيركس إلى شارع أوركارد، خلال الفترة بين الساعة 12 ظهرا والساعة الثامنة مساء "بالتوقيت المحلي"، من أجل فعالية "هذا هو شارع أكسفورد".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الأحد، بأنه سيتم استخدام مساحة الطريق لاستضافة أنشطة وفعاليات ترفيهية، مثل العروض الموسيقية الحية، والمعروضات الفنية، وأكشاك الطعام والشراب، بالإضافة إلى مهرجان أدبي.

جدير بالذكر أن شارع أكسفورد يعد أحد أكثر مناطق التسوق ازدحاما في العالم، حيث يزوره نحو نصف مليون زائر يوميا.

ويريد خان حظر مرور المركبات على امتداد 0.7 ميل، بين أكسفورد سيركس وقوس النصر "ماربل آرتش"، مع إمكانية إجراء المزيد من التغييرات باتجاه طريق توتنهام كورت.