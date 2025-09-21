8 شهداء وعشرات المصابين باستهداف الاحتلال مواطنين وسط غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جريمة جديدة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بأن ثمانية مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب العشرات، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة السدرة بحي الدرج وسط غزة.



واستشهد 52 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ716 للإبادة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد مواطن، برصاص قوات الاحتلال في بلدة المغراقة وسط القطاع.

وأشار إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ولفت إلى استشهاد الحكيم أشرف محمد أبو محسن وزوجته وأطفاله، جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأضاف أن 15 شهيدًا ارتقوا وأصيب وفقد آخرين تحت الأنقاض، باستهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا لعائلة دغمش قرب مسجد إحياء السنة في حي الصبرة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء و23 إصابة، من بينهم 7 أطفال و9 سيدات نتيجة قصف طائرات الاحتلال في مخيمات وسط القطاع.