أردوغان: لن نترك سوريا وحيدة وسنسخر كل الإمكانيات لأجلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده لن تترك سوريا "وحيدة" وستسخّر كل الإمكانيات كي يزداد البلد العربي قوة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أردوغان أنه سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأممية.

وتابع: "لن نترك سوريا وحيدة وسنسخّر كل الإمكانيات كي تزداد قوة يوما بعد يوم".