قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قُبيل سفره إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الأحد، أن مباحثاته مع ترامب ستتناول التعاون في مجالات: التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، وغيرها من مناحي العلاقات الثنائية.

وذكر أن المباحثات ستتطرق كذلك إلى القضايا الإقليمية، مشددًا على أن «الدولتين الصديقتين والحليفتين، في حاجة إلى التنسيق والاتصال عن قرب».

ولفت إلى أن «تركيا دعمت من قبل رؤية ترامب للسلام العالمي والمساعي المبذولة في هذا الإطار»، مشددًا على أهمية تحقيق «سلام عادل لا يخسر منه أحد».

وأكد أن «حماية السلام في المنطقة وترسيخ الاستقرار ووقف الاشتباكات والتوترات مسئولية تقع على جميع الأطراف»، معربًا عن أمله في أن «تعود الزيارة على المنطقة جمعاء بالخير».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أنه سيستقبل نظيره التركي أردوغان، في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل التعاون وتبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.