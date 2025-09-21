 تايوان: إصدار تحذير بحري بسبب إعصار راجاسا - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:08 ص القاهرة
تايوان: إصدار تحذير بحري بسبب إعصار راجاسا

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 9:58 ص

أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان تحذيرا بحريا من إعصار راجاسا اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد وتوقعت أن تزداد قوة العاصفة، مما يستدعي إصدار تحذير بري بحلول مساء اليوم الأحد.

ويشمل التحذير البحري البحار الواقعة جنوب شرق تايوان، بما في ذلك جزيرتي أوركيد وجرين النائيتين بالإضافة إلى قناة باشي إلى الجنوب من تايوان، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار رعدية بعد الظهر في وسط وجنوب تايوان، وهطول أمطار غزيرة في مناطق جبلية ومناطق واقعة جنوب مقاطعة تشيايي.

وسيكون تأثير الإعصار على تايوان أكثر قوة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء، مع هطول أمطار غزيرة في شرق تايوان والمناطق الجبلية في كاوهسيونج ومقاطعة بينجتونج.

 

 


