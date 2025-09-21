الأردن يرحب باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسميا بالدولة الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسمياً بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع الإرادة الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشددت الخارجية الأردنية، في بيان، على ضرورة "تجسيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين"، مثمنة "الدعم الواضح للجهود الدولية الرامية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حلّ الدولتين"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت الخارجية الأردنية "موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا، في وقت سابق، الاعتراف بدولة فلسطين، فيما تعتزم دول أخرى منها البرتغال وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أيام.