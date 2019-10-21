أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة تعرض للظلم في أزمة باسم مرسي، مع الفريق، خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأننا كنا نريد استمراره معنا.

وقال عامر، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "تعرضنا للظلم في أزمة باسم مرسي، هناك قضية باتحاد الكرة وكنا نريد استمراره معنا".

وأكمل: "قدمنا شكوى بطلب الأموال التي دفعناها، كما أنه يريد باقي مستحقاته، أطالب اللجنة الخماسية في سرعة اتخاد القرار بهذا الأمر".

وتطرق رئيس سموحة، للحديث عن مسابقة الدوري الممتاز، قائلًا: "لا نشك في نوايا اتحاد الكرة في تطبيق العدالة، ولكن بعض لاعبي سموحة الدوليين القادمين من المنتخبات مصابين، طالبنا تأجيل الأسبوع الرابع بالكامل، لكن لم يستجيب لنا أحد، لابد من التعامل في المواعيد بشكل متساوي بين جميع الأندية.

وتابع :«لعب مباراة بيراميدز إحقاقًا لمصلحة مصر ومصلحة مسابقة الدوري المصري، رغم أن الفريق كان متضرر جدًا»، مضيفًا :«عمرو الجنايني تواصل معي بعدما طلبت تأجيل لقاء سموحة وبيراميدز».

واستطرد :«سموحة كان مسيطر على مباراة بيراميدز لكن الفريق تأثر بنقص الصفوف نتيجة الإصابات».