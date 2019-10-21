وزير: صناعة التعدين في تشيلي تعمل بشكل طبيعي رغم الاحتجاجات العنيفة

محتج يلوح بعلم خلال احتجاج في سانتياجو يوم الأحد. تصوير: إيفان ألفارادو - رويترز

قال وزير التعدين في تشيلي بالدو بروكوريكا يوم الأحد إن صناعة التعدين تعمل بشكل طبيعي رغم الاحتجاجات العنيفة التي هزت العاصمة سانتياجو ومدنا أخرى في شتى أنحاء أكبر منتج للنحاس في العالم.

ودفعت الاحتجاجات على زيادة أسعار المواصلات العامة الرئيس سيباستيان بنيرا إلى إلغاء الزيادة وإعلان حالة الطوارئ.

وقال بروكوريكا لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن كل مناجم تشيلي تعمل بشكل طبيعي.وأضاف ”لم تقع هجمات (على المناجم). وعلى العكس فإنها تعمل بشكل طبيعي“.

وقال إن الشركات اتخذت اجراءات لضمان استطاعة عمال الورديات دخول المناجم رغم انقطاع وسائل النقل في كل أنحاء البلاد.وأُغلقت الشوارع الرئيسية في سانتياجو في مطلع الأسبوع كما عُلقت الرحلات الجوية من وإلى المدينة بعد عجز أفراد أطقم الطيران وموظفي المطار في الوصول إلى مقار عملهم.وتقع معظم المناجم الرئيسية في تشيلي في الثلث الشمالي من البلاد بعيدا عن المراكز السكانية.