رئيس الوزراء السوداني: تحقيق أحلام الشعب في الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتنا

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن أولويات حكومته تتمثل في تحقيق مطالب وأحلام الشعب العاجلة في إحداث الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام كشروط لاستدامة الديمقراطية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف خلال كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر، أن "هموم وهواجس المواطنين هي همومنا وهواجسنا لأننا نمثِّل الشعب ونحمل مسؤوليته، خاصة في قضايا غلاء الأسعار"، معقبًا أن الحكومة تعمل بجد لحلها، وأنها على دراية تامة بمشكلة المواصلات، التي يتم العمل على حلها خلال الأيام المقبلة.

وأكد على زيادة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك الكثير من البرامج والنشاطات سيتم تفصيلها من قبل الجهات المعنية في إطار البيئة التعليمية، لافتًا كذلك إلى اهتمام الحكومة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



